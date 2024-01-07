Освітня установа в Харкові під російським обстрілом: постраждало щонайменше троє дітей

08 травня 2024, 14:27

Російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харкову. Відомо про п’ятьох поранених людей, серед яких три дитини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 8 травня.

📢«Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти», – написав він.

Трохи пізніше він повідомив, що постраждали щонайменше троє дітей. Це хлопчики, яким 12, 13 і 15 років.

📢«За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи... Огляд профільними службами триває», – додав Синєгубов.

Також мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що стан одного з постраждалих важкий.

📢«Медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих зросла до пʼяти людей. Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.», – повідомив глава Харківської ОВА.

📅Нагадаємо, 5 травня у Харкові 14 людей постраждали внаслідок чергового російського обстрілу. Тоді було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичну установу.