 Освітня установа в Харкові під російським обстрілом: постраждало щонайменше троє дітей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
08 травня 2024, 14:27

Освітня установа в Харкові під російським обстрілом: постраждало щонайменше троє дітей

Російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харкову. Відомо про п’ятьох поранених людей, серед яких три дитини. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 8 травня.

📢«Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти», – написав він.

Трохи пізніше він повідомив, що постраждали щонайменше троє дітей. Це хлопчики, яким 12, 13 і 15 років.

📢«За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи... Огляд профільними службами триває», – додав Синєгубов.

Також мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що стан одного з постраждалих важкий.

📢«Медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик. Кількість постраждалих зросла до пʼяти людей. Постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.», – повідомив глава Харківської ОВА.

📅Нагадаємо, 5 травня у Харкові 14 людей постраждали внаслідок чергового російського обстрілу. Тоді було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичну установу.

Джерело: "Харківська ОВА"
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