Чоловіка, який втікав з України через річку Західний Буг, поляки повернули ДПСУ

09 травня 2024, 14:20

Польські прикордонники передали Україні військовозобов'язаного, який втік з України, перепливши Західний Буг та опинився на території Польщі. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

За даними відомства, одного з чоловіків прикордонний наряд відділу «Амбуків» виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці.

📢«Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники польської прикордонної служби», – зазначено в повідомленні.

Після затримання стало відомо, що це 31-річний уродженець Сумщини. Його примусово повернули в Україну, де на чоловіка склали адмінпротокол за відповідними статтями 204-1 КУпАП. Також він отримав повістку від ТЦК та СП.

Підкреслимо, що військовозобов'язані часто намагаються втекти з України через річку Тису. Протягом поточного року вже виявлено сім тіл чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон через річку.

📅Також у квітні прикордонники врятували чоловіка, який травмував ногу, намагаючись пройти до Молдови, використовуючи поради з Telegram. Його колишня дружина звернулася за допомогою на гарячу лінію, щоб чоловіку допомогли.