Ігоря Коломойського підозрюють в організації вбивства

08 травня 2024, 12:53

Правоохоронці оголосили про підозру в організації замовного вбивства відомому бізнесмену. Про це повідомив Офіс генпрокурора в середу, 8 травня.

Відомство не вказує імені підозрюваного, але на оприлюдненому заблюреному фото можна впізнати скандального бізнесмена Ігоря Коломойського. До того ж у повідомленні вказується, що цей бізнесмен зараз перебуває під вартою через підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським та незаконним шляхом.

За даними слідства, підозрюваний бізнесмен замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. При цьому вказано, що замовник діяв з мотивів особистої помсти.

📢«Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», – йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що цьому бізнесмену було повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі відбуваються всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, які були причетні до скоєння цього злочину.

📅Нагадаємо, у вересні 2023 року бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру за статтями: шахрайство та легалізація (відмивання) майна та коштів, отриманого злочинним шляхом. Згодом він отримав ще дві підозри: про виведення з «Приватбанку» загальної суми у 15 млрд гривень.

На цей час бізнесмен перебуває у СІЗО. 22 квітня суд в черговий раз продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але знову зменшив розмір застави – з 2,4 млрд гривень до 1,96 млрд гривень.