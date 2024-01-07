Повідомлено про підозру колишньому «гауляйтеру» Лисичанська, який підтримав агресію рф проти України

09 травня 2024, 12:45

СБУ повідомила про підозру ексочільнику окупаційної адміністрації рф в Лисичанську, який проводив системну інформаційно-пропагандистську діяльність на користь агресора.

У липні 2022 р. бойовик НЗФ так зв. «лнр» Андрій Скорий обійняв посаду «в.о. голови адміністрації м.Лисичанська лнр». Відтоді він розпочав медійну активність на підтримку політики кремля.

Через підконтрольні інформаційні ресурси колаборант постійно доносив до населення «позицію» окупаційної «влади». У своїх інтерв’ю та виступах він схвалював дії загарбників та окупацію Лисичанська. Зловмисник заперечував існування України як суверенної держави та вихваляв окупаційний псевдореферендум як начебто волевиявлення всіх мешканців Луганщини.

Організовані ним акції мали політичний характер та мали за мету виправдання російської агресії проти України та формування у мешканців захопленої території російської ідентичності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому загрожує до 12 років тюрми та конфіскація майна. Наразі він перебуває у розшуку.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.