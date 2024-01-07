З офіційним візитом у Києв прибула президент Словаччини

10 травня 2024, 14:55

Президент Словаччини Зузанна Чапутова прибула до Києва у рамках прощального візиту, про що вона повідомила у своєму Facebook-пості в п'ятницю, 10 травня.

📢«Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Це вже вчетверте за час мого перебування на посаді президента, втретє – під час війни», – написала Чапутова.

Вона також додала, що прибула з «добрими новинами» щодо допомоги Україні з боку Словаччини.

Як вже відомо, президент Словаччини зараз здійснює прощальні візити до різних країн, оскільки термін її перебування на головуючій посаді добігає кінця.

Згідно з інформацією Польського радіо, Чапутова планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Повідомляється, що допомога Україні, про яку говорила Чапутова, включає зібрані словаками понад 4 млн євро на снаряди для ЗСУ. Ці кошти будуть використані на закупівлю майже 2700 боєприпасів для артилерії від чеського виробника STV Group.

Поїздка Зузани Чапутової до України відрізняється від позиції кабінету прем'єра Роберта Фіца, який виступає проти військової підтримки Києва. Поки жоден представник словацького уряду не відвідав українську столицю.

📅Нагадаємо, що в середині червня посаду президента Словаччини обійме Петер Пеллегріні, який є соратником Фіца. Днями він запропонував провести в Братиславі переговори між Україною та рф.