 Повідомлено про підозру колаборантці, яка керує т.зв. «министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций лнр».. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
10 травня 2024, 14:38

Повідомлено про підозру колаборантці, яка керує т.зв. «министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций лнр».

Встановлено, що у липні 2023 року окупанти призначили її «и.о. министра». Пізніше вона отримала посаду «замминистра», яку обіймає дотепер.

До початку широкомасштабної війни фігурантка співпрацювала з ворогом в окупаційному «минкомсвязи лнр». Крім того, вона пройшла вишкіл за російською програмою «мастерская новых медиа» з підготовки фахівців у сфері пропагандистських медіатехнологій.

Наразі вона займається інтеграцією тимчасово окупованої території Луганщини в інформаційний простір рф.

Зловмисниця отримала підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Слідчі заходи проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Також СБУ завершила досудове розслідування щодо т.зв. «заместителя министра труда и социальной политики лнр». Матеріали скеровано до суду, окупаційного чиновника оголошено у розшук.

❗ «Високопосадовцям лнр» загрожує до 10 років позбавлення волі.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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