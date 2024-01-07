Повідомлено про підозру колаборантці, яка керує т.зв. «министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций лнр».

10 травня 2024, 14:38

Встановлено, що у липні 2023 року окупанти призначили її «и.о. министра». Пізніше вона отримала посаду «замминистра», яку обіймає дотепер.

До початку широкомасштабної війни фігурантка співпрацювала з ворогом в окупаційному «минкомсвязи лнр». Крім того, вона пройшла вишкіл за російською програмою «мастерская новых медиа» з підготовки фахівців у сфері пропагандистських медіатехнологій.

Наразі вона займається інтеграцією тимчасово окупованої території Луганщини в інформаційний простір рф.

Зловмисниця отримала підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Слідчі заходи проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Також СБУ завершила досудове розслідування щодо т.зв. «заместителя министра труда и социальной политики лнр». Матеріали скеровано до суду, окупаційного чиновника оголошено у розшук.

❗ «Високопосадовцям лнр» загрожує до 10 років позбавлення волі.