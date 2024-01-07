09 травня 2024, 12:33 У ніч на 9 травня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим. Завітайте на наш новий сайт》 💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині. Зазначається, що росіяни під час чергового масованого удару 8 травня пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Держекоінспекція виїхала на об’єкти, щоб зафіксувати шкоду довкіллю, завдану терористичною атакою ворога. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com