У ніч на 9 травня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.
💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.
Зазначається, що росіяни під час чергового масованого удару 8 травня пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Держекоінспекція виїхала на об’єкти, щоб зафіксувати шкоду довкіллю, завдану терористичною атакою ворога.