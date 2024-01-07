 У ніч на 9 травня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 травня 2024, 12:33

У ніч на 9 травня 2024 року знищено 17 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 9 травня 2024 року противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим.

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💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Зазначається, що росіяни під час чергового масованого удару 8 травня пошкодили об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Запорізькій, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Держекоінспекція виїхала на об’єкти, щоб зафіксувати шкоду довкіллю, завдану терористичною атакою ворога.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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