Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію

08 травня 2024, 14:14

Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 8 травня.

Зокрема, йдеться про законопроєкт №11234 щодо продовження дії воєнного стану, який підтримали 339 парламентарів, а за документ №11235 про продовження мобілізації проголосували 336 нардепи.

📢«З 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року. Це було вже 11 голосування Ради за воєнний стан», – написав нардеп.

Тепер обидва законопроєкти повинен підписати президент Володимир Зеленський. Саме він вніс їх у парламент 6 травня.

📅Нагадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Раніше Верховна Рада вже 10 разів продовжувала термін дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку війни.