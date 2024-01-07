Обмежену кількість журналістів допустили до Ради в умовах воєнного стану

08 травня 2024, 13:35

Глава Верховної Ради України, Руслан Стефанчук, підписав розпорядження, що дозволяє журналістам знаходитися в будівлі парламенту навіть у період дії воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Згідно з документом, представники ЗМІ отримують право висвітлювати роботу парламенту безпосередньо в його приміщенні.

Розпорядження визначає умови акредитації для медіа при Верховній Раді України та затверджує положення «Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні».

Стефанчук і керівник апарату Верховної Ради, В'ячеслав Штучний, провели зустріч з представниками ЗМІ, на якій розповіли про роботу пресцентру Верховної Ради, зокрема про процедури під час оголошення повітряної тривоги. Журналістам показали найпростіше місце для укриття в будівлі парламенту, куди вони повинні будуть переходити під час повітряних тривог.

За словами Стефанчука, попри обмеження у період воєнного стану, важливо забезпечити доступ журналістів до роботи законодавчого органу. Він також підкреслив, що з міркувань безпеки кількість осіб, які можуть перебувати у пресцентрі, обмежена 30.