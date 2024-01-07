Дрони вдарили по НПЗ у російському Башкортостані майже за 1400 від українського кордону

09 травня 2024, 12:58

На росії стався новий вибуховий інцидент з використанням безпілотників, які здійснили вдалу атаку на черговий нафтопереробний завод російських загарбників у Башкортостані. Про це інформує голова регіону Радій Хабіров у четвер, 9 травня.

За його словами, атака відбулась на промислові об'єкти ТОВ «Газпром нафтохім Салават».

📢«Сьогодні в районі 13:00 безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салавата, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства Газпром нафтохім Салават», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Хабіров підтвердив, що наразі підприємство продовжує працювати у звичайному режимі, проте на місці події працюють екстрені служби та представники силових структур.

За інформацією російських Telegram-каналів, на заводі «Салаватнафтаоргсинтез» спочатку було зафіксовано характерний шум прольоту безпілотника, після чого стався вибух, який пошкодив одну з установок каталітичного крекінгу на території підприємства.

📅Нагадаємо, сьогодні у Краснодарському краї на росії безпілотники здійснили атаку на дві нафтобази. Один безпілотник вдарив по нафтобазі ТОВ «Лукойл». Ще сім БПЛА атакували вже сусідню нафтобазу ТОВ «Темп».