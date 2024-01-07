 Масований повітряний удар по Київщині: пошкоджено 14 будинків, двоє постраждалих. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
08 травня 2024, 13:04

Масований повітряний удар по Київщині: пошкоджено 14 будинків, двоє постраждалих

На території Київської області завдано значних руйнувань після нічної масованої російської атаки, унаслідок якої знищено та пошкоджено 14 приватних будинків. Про це заявили представники Національної поліції України в середу, 8 травня.

Також підтверджено інформацію від Київської обласної військової адміністрації про двох осіб, що постраждали внаслідок цієї атаки.

📢«Є постраждалі: 59-річна жінка та 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано до медичного закладу з осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що в ніч на 8 травня російські війська здійснили атаку на об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести регіонах України: у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У Кіровоградській області внаслідок обстрілу поранено 8-річну дитину та пошкоджено будинки. Також зафіксовано атаку на цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні, внаслідок якої пошкоджені колії та вокзал міста.

Джерело: "Національна поліція України"
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