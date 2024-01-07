Масований повітряний удар по Київщині: пошкоджено 14 будинків, двоє постраждалих

08 травня 2024, 13:04

На території Київської області завдано значних руйнувань після нічної масованої російської атаки, унаслідок якої знищено та пошкоджено 14 приватних будинків. Про це заявили представники Національної поліції України в середу, 8 травня.

Також підтверджено інформацію від Київської обласної військової адміністрації про двох осіб, що постраждали внаслідок цієї атаки.

📢«Є постраждалі: 59-річна жінка та 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано до медичного закладу з осколковими пораненнями», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що в ніч на 8 травня російські війська здійснили атаку на об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести регіонах України: у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У Кіровоградській області внаслідок обстрілу поранено 8-річну дитину та пошкоджено будинки. Також зафіксовано атаку на цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні, внаслідок якої пошкоджені колії та вокзал міста.