Шановні мешканці Луганщини!

29 червня 2023, 13:46

Незалежно від того, в якому куточку України ви зараз знаходитесь, якщо у вас є проблема з пошуком роботи або є бажання змінити вид діяльності та місце працевлаштування, Луганська обласна служба зайнятості завжди готова вам допомогти!

Ми працюємо! Спрощена процедура реєстрації дозволяє отримувати наші послуги онлайн! Пропонуємо не тільки підбір вакансій за вашим профілем та бажанням по всій території України, але й можливість отримати допомогу по безробіттю!

Будь ласка, звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

098-875-48-95;

099-491-20-86;

або пройдіть за посиланням .

Ми разом! Перемога прийде обов’язково! Працюємо для вас!