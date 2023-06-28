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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
29 червня 2023, 13:46

Шановні мешканці Луганщини!

Незалежно від того, в якому куточку України ви зараз знаходитесь, якщо у вас є проблема з пошуком роботи або є бажання змінити вид діяльності та місце працевлаштування, Луганська обласна служба зайнятості завжди готова вам допомогти!

Ми працюємо! Спрощена процедура реєстрації дозволяє отримувати наші послуги онлайн! Пропонуємо не тільки підбір вакансій за вашим профілем та бажанням по всій території України, але й можливість отримати допомогу по безробіттю!

Будь ласка, звертайтесь до фахівців центру зайнятості за номерами гарячих ліній:

Ми разом! Перемога прийде обов’язково! Працюємо для вас!

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