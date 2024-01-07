Покарання для «ухилянтів»: Рада ухвалила величезні штрафи

09 травня 2024, 13:38

Верховна Рада України в четвер, 9 травня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №10379 щодо посилення відповідальності та покарання за військові правопорушення. Тепер цей закон потрапить на підпис до президента Володимира Зеленського, після чого штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону. Про це йдеться у сюжеті видання «Кореспондент» та «Судово-юридична газета».

Прийнятий документ, зокрема, передбачає підвищення у декілька разів штрафів для тих, хто «порушить» закони про мобілізацію та оборону. Головною новацією законопроєкту є те, що «драконівські» штрафи зможуть виписати та призначити заочно та блокувати рахунки «порушників».

Прийнятий сьогодні народними депутатами документ працюватиме разом з новим законом про посилення мобілізації, який набере чинності вже 18 травня. Штрафуватимуть, якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані безпосередньо у ТЦК, не змінив їх в електронних реєстрах, не з'явився по повістці або іншим чином порушив мобілізаційні правила. Нагадаємо, що це всі військовозобов'язані мають зробити до 18 липня 2024 року.

⚠️ Які суми за новими «драконівськими» штрафами прописані у документі:

Нині за порушення правил військового обліку чоловіки притягалися до адміністративної відповідальності. Штрафи для «порушників» становили від п’ятдесяти (850 гривень) до ста (1 700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тепер законопроєкт №10379 передбачає значне підвищення штрафів та запроваджує три режими покарання : порушення, повторне порушення та порушення під час дії воєнного стану.

📌Відповідно, штрафи за ст. 210, що стосуються військового обліку, становитимуть:

у мирний час – від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень.

📌Відповідно до ст. 210-1, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян – від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 17 000 до 34 000 гривень.

📌За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Таким чином, за неявку до ТЦК спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 000 гривень, а підприємства, які ігнорують необхідність ведення військового обліку працівників, каратимуть на суму від 34 000 гривень.

Вказано, що первинні штрафи не будуть застосовуватися, якщо співробітники ТЦК матимуть можливість якось отримати персональні дані з електронних державних реєстрів.

⚠️ Нововведення

Основна новація прийнятого законопроєкту полягає в тому, що штрафи зможуть виписувати заочно без присутності «порушника» та без складання протоколу про адміністративне порушення. Але для цього ТЦК повинні мати документи, що будуть підтверджувати, що військовозобов’язаний «порушник» отримав виклик від військкомату та проігнорував його. Які саме це документи та яким чином ТЦК збиратиме докази отримання повідомлень – у документі не конкретизовано.

Судово-юридична газета вважає, що це буде відбуватися за аналогією із законом про мобілізацію, тобто буде достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення повістки або вимоги за зареєстрованою адресою.

⚠️ Блокування рахунків

Судово-юридична газета також зазначає, що прийнятий сьогодні законопроєкт буде працювати разом з іншим законом (№10062) про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні. Останній документ дозволяє збір широкого кола персональних даних стосовно людини в автоматичному режимі в одну "електронну справу" в Реєстрі військовозобов’язаних Оберіг.

Зокрема, наразі Оберіг вже автоматично отримує інформацію з реєстру Державної податкової служби.

Отже, як зазначає видання, якщо особа працює на певному підприємстві, офіційно працевлаштована і не стоїть на військовому обліку чи ігнорує повістки, то система зможе її швидко виявити. Якщо така особа не реагуватиме на виклик ТЦК, її згодом зможуть оштрафувати, внести до реєстру боржників, а у разі несплати штрафу заблокувати рахунки.