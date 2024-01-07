Україна отримає від Франції більше далекобійних ракет SCALP – ЗМІ

10 травня 2024, 16:20

Франція планує надати Україні більше далекобійних крилатих ракет Scalp, зберігаючи власні стратегічні ракетні запаси та не спустошить їх. Про це повідомляє видання Radio France Internationale (RFI).

📢«Франція виявила у своїх арсеналах кілька партій крилатих ракет Scalp у так званих коконах. Кокон – це водонепроникна упаковка, яка використовується для захисту і збереження обладнання з метою його можливого повернення на озброєння», – йдеться в розслідуванні.

Фахівці з Франції вирішили поєднати два типи запасів – старі ракети, які вже вичерпали свій ресурс, але залишилися непошкодженими, та, «кокони, що містили ракети, які більше не були придатні до експлуатації, оскільки певна кількість деталей або компонентів була видалена, щоб підтримувати інші Scalp, розгорнуті в ескадрильях ВПС, у робочому стані».

Зазначається, що французи започаткували програму з удосконалення старих ракет під назвою Chrysalide (один з етапів перетворення гусені на метелика – ред.)

В рамках цієї програми всі ці компоненти будуть відправлені на заводи компанії MBDA в місті Бурж для модернізації за прискореною процедурою.

Це високоефективний економічний підхід, який дозволяє зберегти ракети Scalp, які мали б бути утилізовані, та доставити їх до України за значно меншу ціну. Проєкт повністю фінансується урядом Франції через фонд допомоги Україні та не впливає на потреби французьких збройних сил.

Існують також «експортні» версії ракет Scalp, проте вони не можуть бути програмовані за допомогою французьких комп'ютерів. Ракети, які будуть надані Україні, будуть сумісні з системою підготовки, яку Париж надав Києву.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що близько 40 ракет Scalp дальнього радіуса дії та кількасот бомб будуть доставлені до України протягом найближчих тижнів.

Це вже другий раз, коли Франція надає таку зброю Україні. Перша партія була використана переважно в Чорному морі, де вона допомогла знищити два кораблі в сухому доку порту Севастополя, а також для атак на основні логістичні об'єкти, що забезпечували російський фронт.