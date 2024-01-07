 Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров’я. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
09 травня 2024, 14:33

Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров’я

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. Цю інформацію в указі №309/2024 оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

📢«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу», – зазначається в указі.

Нагадаємо, що 27 липня 2021 року Валерій Залужний був призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України. А 8 лютого 2024 року його звільнили з цієї посади. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський, який раніше очолював Сухопутні війська ЗСУ.

Відзначимо, що вже наступного дня, 9 лютого, Валерія Залужного було нагороджено званням Героя України.

Очікується, що Валерій Залужний буде призначений на посаду посла України у Великій Британії.

Джерело: "Офіс Президента"
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