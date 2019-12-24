В Украине нелегальные АЗС закроют до 9 января

26 декабря 2019, 19:42

В Украине нелегальные автомобильные заправочные станции закроют до 9 января.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.