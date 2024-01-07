Окупанти завдали авіаудару по селу на Херсонщині та вбили людину, є поранені

16 травня 2024, 14:48

Російські загарбники здійснили авіаудар на село Високе у Херсонській області. Загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін у Telegram в четвер, 16 травня.

📢«Через прильоти були пошкоджені магазин, два приватні будинки і знищено автомобіль. П'ятеро людей постраждали», – написав Прокудін.

📢«Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років», – додав він.

Ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення, включаючи вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики виявили контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Медичний персонал проводить обстеження та надає допомогу постраждалим, додав очільник ОВА.

📅Нагадаємо, що минулої доби російські війська поранили 19 мирних жителів Херсонщини. 11 травня внаслідок російських обстрілів дістали поранення двоє літніх жителів Херсонщини.