Зеленський підписав добровільну мобілізацію засуджених

17 травня 2024, 17:53

Зеленський також сьогодні підписав закон про мобілізацію засуджених. Про це вказано у картці закону №11079-1 на сайті Верховної Ради у п'ятницю, 17 травня.

Згідно з цим документом, деякі категорії засуджених та ув'язнених в Україні зможуть добровільно вступити на службу в армію за контрактом під час воєнного стану.

Закон передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для засуджених, які самі вирішать підписати контракт із ЗСУ. Проте не всі зможуть мобілізуватися до армії. Рішення про це приймає суд.

Але до армії не будуть мобілізувати осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:

злочини проти нацбезпеки України (ст. 109 – ст. 114-2 ККУ);

умисне вбивство двох або більше осіб, або вчинене з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 ст. 115 ККУ);

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 152 – 156-1 ККУ);

тероризм (ст. 258 – 258-6 ККУ);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

обмеження діятимуть на ув'язнених за особливі тяжкі корупційні злочини.

📅Нагадаємо, що 8 травня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію деяких категорій засуджених.

До того ж сьогодні вже повідомлялось, що майже 5000 засуджених погодилися добровільно піти на фронт.