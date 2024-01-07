Одеський ТЦК та СП офіційно прокоментував відео «мобілізації в бусік»

16 травня 2024, 18:42

Одеський обласний ТЦК та СП надав офіційний коментар до обурливого відео, на якому чоловіка силоміць витягнули з громадського транспорту та запхали до «бусіка». У коментарі, опублікованому у фейсбук, зазначається, що необхідно мати при собі документи під час воєнного стану, а також заклик до ввічливості у спілкуванні з військовослужбовцями.

📢«Офіційний коментар щодо суперечки чоловіка з представниками ТЦК та СП у громадському транспорті 16 травня. Нагадуємо, що під час воєнного стану необхідно мати при собі військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу. У громадян є не лише права, але й обов'язки, один з яких – захищати батьківщину. Також закликаємо цивільних осіб бути ввічливими при спілкуванні з військовослужбовцями, багато з яких повернулися з фронту. Усі конфліктні ситуації можна вирішити спокійно, просто розмовляючи один з одним», — йдеться у фейсбуці обласного ТЦК.

Представники військкомату (ТЦК) додали, що керівництво постійно проводить інструктаж з військовослужбовцями, яких перевели з бойових частин до районних ТЦК та СП щодо правил спілкування з цивільними громадянами.

📅Нагадаємо, що 16 травня в Одесі п'ять осіб у військовій формі силою витягнули цивільного чоловіка з маршрутки № 232 та запхали в «бусік». Відео чергового скандального інциденту з чоловіками у військовій формі поширилося у телеграм-каналах та ЗМІ. Один із військових намагався відібрати телефон у жінки, яка знімала ситуацію, та штовхав її. Також було зазначено про розпилення перцевого газу військовими у салоні громадського транспорту.