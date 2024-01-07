Прикордонники застрелили чоловіка, який намагався втекти з України

17 травня 2024, 16:39

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про затримання військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного мешканця Дніпра, який спробував втекти з України шляхом незаконного перетину кордону з Румунією на Закарпатті. Про це повідомила пресслужба ДБР у коментарі для агентства «Інтерфакс-Україна», інформує Hromadske.

Згідно з попередніми даними, увечері 15 травня прикордонники виявили чоловіка під час патрулювання, який намагався перетнути кордон та прямував у напрямок Румунії. Цивільний чоловік не став зупинятись на вимогу військових та почав тікати.

Спроба перетину кордону викликала реакцію військовослужбовців, які намагалися зупинити порушника. Під час переслідування чоловіка, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони побачили вже тіло цього чоловіка з кульовим пораненням голови, кажуть в ДБР.

Слідчі встановили, що загиблим виявився 39-річний мешканець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

Зараз проводиться огляд місця події та допит військовослужбовців, які брали участь у цьому вбивстві. Один з них затриманий і чекає оголошення підозри за статтею 365 Кримінального кодексу України.

Прикордоннику, який вбив людину, може загрожувати до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

📅Нагадаємо, що українські чоловіки регулярно намагаються втекти з України від мобілізації шляхом перетину кордону у невстановлених місцях. З перших місяців, коли чоловікам заборонили покидати країну, – розвинувся широкий «ринок послуг» із пропозицією допомоги з виїздом. Чоловікам постійно пропонують перейти через пропускні пункти з фальшивими документами, втікати лісами, горами чи плисти річкою, по якій проходить лінія кордону.