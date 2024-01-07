Атаковано важливі цілі російських окупантів у Новоросійську, Туапсе та Севастополі – ЗМІ

17 травня 2024, 14:28

Служба безпеки України (СБУ) та Головне управління розвідки (ГУР) провели успішну операцію у ніч на 17 травня, спрямовану на об'єкти окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Нафтові термінали, морські порти та електропідстанції отримали удари з використанням дронів. За даними РБК-Україна, джерела у спецслужбах підтвердили цю інформацію.

📢«Сьогодні уночі українські безпілотники атакували ряд військових об'єктів російських загарбників. Основною ціллю комплексної операції з використанням надводних та повітряних дронів були кораблі та інші морські об'єкти Чорноморського флоту у Севастополі та Новоросійську», – зазначено у джерелах.

Також повідомлено, що за результатами роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено й інші об’єкти. За інформацією джерела, СБУ та ГУР спільно влаштували атаку на Севастопольську бухту. Там теж зафіксовано пожежу.

Влучні атаки були здійснені на ворожий морський порт Новоросійська та мазутний термінал російських окупантів.

Дрони СБУ знову завітали на Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Зазначено, що тепер рашистам доведеться починати ремонт наново. Вибухало та палало також на електропідстанції «Севастопольська», вона припинила роботу, що призвело до часткового знеструмлення.

📢«росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, – ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування ЧФ рф росіяни можуть забути. Українська бавовна знайде їх всюди», – наголосила журналістам джерело.

На росії Міноборони заявило, що їх сили протиповітряної оборони знищили 102 українських безпілотники під час цієї атаки.

📅Нагадаємо, що недавно з'явилися нові супутникові знімки аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму, який також став об'єктом влучного удару українських ракет.