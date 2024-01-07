Зеленський про «завершення» війни та «олімпійське перемир’я»

17 травня 2024, 13:04

Для завершення війни потрібно створити такі умови, щоб формальний лідер росії путін шукав вихід із цієї ситуації, але зараз у нього немає дискомфорту в цьому питанні. Саме у такому контексті сказав це президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у п’ятницю, 17 травня, як передає видання Кореспондент.

📢«путіну не вигідний діалог з усім світом, тому що навіть той самий Китай йому скаже: поясни захоплення територій! Бо Китай виступає за територіальну цілісність будь-якої держави», – заявив він.

За словами президента України, щоб завершити цю війну, «на сьогодні підґрунтя має бути для того, щоб путін шукав так само вихід із цієї ситуації, тому що зараз у нього немає дискомфорту» .

📢«Тому, що, куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо – не дотиснемо? Трибунал буде – не буде? Треба відповісти собі на кожне з цих запитань. І щодня працювати й просуватися за кожним із цих напрямів», - додав він.

У своїй заяві Зеленський підкреслив, що на Україну не тиснуть та не штовхають до переговорів з росією щодо завершення війни, але в атмосфері світу це може відчуватися.

📢«Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива, – Саміт миру», – зауважив він.

Президент зазначив, що результатом майбутнього Саміту миру має стати комюніке, підписане лідерами країн.

📢«Якщо в нас буде серйозна кількість країн і буде відповідне комюніке, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде опрацьовано кожен із цих пунктів. І тоді цей план давати представникам росії», – додав Зеленський.

📢«Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі мають бути розроблені», – сказав глава держави.

Зеленський також скептично поставився до ідеї так званого «олімпійського перемир'я», яке пробують просувати деякі лідери Європейських країн.

📢«У нас уже було припинення вогню. Але воно не дуже працює з цим ворогом. Крім того, є ризик – хто фіксуватиме, що під час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає техніці заїхати ближче, а потім почати наступ. Тобто, я не розумію деталі. Для мене це поки що звучить, як нежива історія», – резюмував він.

📅Нагадаємо, вчора Зеленський звинуватив «увесь Світ» у тому, що росіяни змогли почати наступ у Харківській області.