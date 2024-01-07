ЗМІ: Антикорупціонера Шабуніна звинуватили у привласненні автівки для фронту

18 травня 2024, 14:25

Відомий антикорупціонер Віталій Шабунін, якого звинувачують в ухиленні від військової служби, також звинувачують у використанні для особистих потреб автомобіля, який благодійний фонд «Паладини» передав для потреб ЗСУ. Про це повідомив журналіст Володимир Бойко через Facebook у суботу, 18 травня.

📢«Влітку 2023 року благодійний фонд передав у військову частину А7376 (207 окремий батальйон ТрО 241 окремої бригади ТрО) автомобіль Nissan Pathfinder, який прийняв стрілець 1 стрілецької роти цього батальйону, солдат Шабунін. На облік у військовій частині автомобіль поставлений не був і коли солдат Шабунін переводився на посаду бойового медика взводу охорони 101 бригади, він цей джип забрав із собою. Більш того, військовослужбовець Шабунін щодня їздить на цьому авто по Києву й навіть вніс автомобіль у свою декларацію, як наданий йому у безстрокове безкоштовне користування», – повідомляє журналіст.

Також з'явилося відео, де Віталій Шабунін пересувається по вулицях столиці на цьому автомобілі в листопаді та грудні 2023 року, хоча офіційно у цей час він нібито перебував у військовій частині.

📢«За документами 1 листопада активіст ніби повернувся на схід, а по факту продовжує їздити столицею на цьому авто і в листопаді, і навіть в грудні. Хоча ця автівка була б дуже корисною для 241 окремої бригади ТрО, бо вони на новий рік просили у волонтерів автівку. Тим часом гуманітарна нерозмитнена машина використовується солдатом Шабуніном для пересування Києвом», – йдеться у відео що шириться Мережею.

Вказується, що автомобіль з номерним знаком KV2132 було ввезено 28 квітня 2023 року через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» Львівської області як гуманітарну допомогу на адресу Благодійного фонду «Паладини».

Також відомо, що родина Віталія Шабуніна має ще два автомобілі: Chevrolet Orlando та Hyundai Tucson, право тимчасового безкоштовного користування на який Шабунін отримав минулого року. Це також зазначено в його декларації.

📅Нагадаємо, що ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Віталія Шабуніна – за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Згідно з ухвалою Дніпровського районного суду Києва, антикорупціонер Віталій Шабунін з жовтня 2023 року числиться бойовим медиком військової частини. Він отримує зарплату за виконання військових завдань в умовах воєнного стану, але при цьому залишається в Києві.