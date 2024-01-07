Внесено зміни до Порядку бронювання від мобілізації

17 травня 2024, 13:40

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних, відповідно до постанови від 14 травня № 555. Працівники критично важливих підприємств ПЕК та ІТ тепер будуть бронюватися без обмежень.

Згідно з документом, військовозобов’язані працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги, що визначені у Мінцифри як критично важливими, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. До цих підприємств не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Перелік таких підприємства затверджується Міненерго.

Також під бронювання підпадають працівники підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженерно-технічні заходи для забезпечення безперебійного функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.

Під час дії воєнного стану працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз діє постанова Кабміну, яка була затверджена ще на початку 2023 року. Але ж Уряд повинен змінити її найближчими днями на виконання нового закону про мобілізацію.