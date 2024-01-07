 В Одесі люди у військовій формі схопили чоловіка в маршрутці та запхали в «бусік»: реакція ТЦК. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
16 травня 2024, 16:42

В Одесі люди у військовій формі схопили чоловіка в маршрутці та запхали в «бусік»: реакція ТЦК

Кремезні та сильні чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП застосували проти цивільних громадян у маршрутці в Одесі перцевий балончик та силою затягла чоловіка в бус. Відео з черговим обурливим інцидентом «мобілізаційної кампанії» в Одесі шириться в Мережі.

Одеський територіальний центр комплектування та соцпідтримки прокоментував інцидент, що стався в одній з міських маршруток, коли чоловіка затримали під час сутички з людьми у військовій формі. Про це повідомили у ТЦК Одеської області через канал в Telegram та Facebook.

У повідомленні зазначається, що відеозапис не дозволяє встановити причину конфлікту між чоловіком у військовій формі та цивільною особою.

📢«Триває уточнення обставин та учасників ситуації. Проводиться службова перевірка», - йдеться в повідомленні.

За цим скандальним фактом в обласному ТЦК вже розпочали службову перевірку:

📢«Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП незмінна — будь які прояви насильства неприпустимі», – зазначено в офіційному повідомленні.

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