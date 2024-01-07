На Донеччині поранено шістьох шахтарів під час російського обстрілу з РСЗВ

16 травня 2024, 14:21

На Донеччині у результаті чергового ворожого обстрілу, який здійснили російські загарбники, постраждали шість шахтарів. Про це інформує Міністерство енергетики України в четвер, 16 травня.

📢«Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів. Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства», – зазначено в офіційному повідомленні відомства.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Деталі атаки встановлюються, додали в Міненерго.

В результаті ворожого обстрілу також постраждали мирні мешканці. Донецька обласна прокуратура повідомила, що в селі Михайлівка Покровського району була обстріляна територія одного з місцевих підприємств. П’ятеро людей отримали травми.

📢«В результаті атаки ворога на мирний населений пункт отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних – троє жінок та двоє чоловіків. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога», – повідомлено в телеграм-каналі прокуратури.

За попередніми даними, росія здійснила обстріл Покровського району з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Обстріл стався о 10:45. Пошкодження отримали адміністративна будівля та автомобіль.

📅Нагадаємо, що 15 травня росія здійснила авіаудар по Центральному району Херсона, в результаті чого постраждали 19 людей.