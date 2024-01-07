Повідомлено про підозру окупаційним «помічнику прокурора» та «інспектору» на Луганщині

18 травня 2024, 13:54

За процесуального керівництва Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жителі Новопскова та Бахмутівки, що на Луганщині, після повномасштабного вторгнення рф почали співпрацювати з ворогом.

Підозрюваними виявились колишні заступник начальника ЦНАПу та поліцейський.

Перший навесні 2022 року добровільно обійняв посаду «помічника прокурора» в незаконному правоохоронному органі – «прокуратурі Новопсковського району лнр». Чоловік здійснює виїзні прийоми громадян та закликає до співпраці з окупаційною владою.

Інший ‒ восени 2023 року став «інспектором дорожнього нагляду відділення державної інспекції безпеки дорожнього руху омвс рф Новоайдарський». Він здійснює нагляд за безпекою дорожнього руху, забезпечує супровід колон транспортних засобів та перевіряє відповідні документи в осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.