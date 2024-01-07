Зеленський звинуватив весь Світ у важкої ситуації на фронті

16 травня 2024, 17:14

Затримка західної військової допомоги спричинила ситуацію, в результаті якої російські війська змогли почати наступ на півночі Харківської області, загрожуючи Харкову. Про це заявив президент Володимир Зеленський у коментарі для ABC News в четвер, 16 травня.

📢«Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків», - підкреслив Зеленський.

На запитання журналіста про можливу відповідальність США за ситуацію на Харківщині, український лідер відповів: «Це винен весь Світ. Вони дали можливість путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти».

Він висловив погляд, що дві додаткові системи ЗРК Patriot будуть достатніми, щоб запобігти окупації Харкова росією.

Зеленський також відповів на зауваження щодо стурбованості багатьох американців щодо витрат на допомогу Україні, зауваживши: "Ці гроші не надаються Україні. Ці гроші витрачаються на американських заводах, створюючи американські робочі місця… І ми не просто боремося за нашу свободу. Якби не Україна, це була б інша країна".