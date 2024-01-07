У горах прикордонники впіймали баскетболіста, який намагався втекти з України – ЗМІ

16 травня 2024, 17:34

Українські прикордонники впіймали баскетболіста «Київ-Баскету», який намагався втекти з України та у будь-який спосіб перетнути кордон у невстановленому для цього місці. Про це повідомив Макс Сергєєв, колишній президент Федерації баскетболу Києва та нинішній військовослужбовець.

📢«Один із гравців «Київ-Баскет», пересуваючись горами у бік сусідньої країни, був затриманий прикордонною службою. Потім знайомство з ТЦК та переміщення до навчального центру… Отже, які можна зробити висновки? Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратися з переслідуванням прикордонників, справді варто підтягнути своє фізо у лавах ЗСУ», - зазначає у дописі на Facebook Сергєєв.

За даними видання «Чемпіон», затриманим прикордонниками гравцем виявився захисник клубу Київ-Баскет Вадим Заплотницький. Він був затриманий при спробі незаконного перетину кордону у складі групи осіб на Буковині. Заплотницький визнаний найкращим гравцем захисного плану у Суперлізі-2023/24. Зазначено, що спортсмен допоміг своїй команді здобути бронзові медалі національної першості.

📅Нагадаємо, що раніше польські прикордонники передали Україні військовозобов'язаного, який намагався переплисти Західний Буг та опинився на території сусідньої країни. Такі випадки не є винятком, оскільки військовозобов'язані регулярно намагаються втекти з України, перепливаючи Тису, при чому за цей рік вже виявлено багато тіл чоловіків, які намагалися незаконно подолати річку.