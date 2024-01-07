На Полтавщині росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру

18 травня 2024, 13:11

У ніч на 18 травня російські агресори здійснили атаку на Полтавську область, пошкодивши енергетичну інфраструктуру. За повідомленням начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна на його Telegram-каналі, в результаті цього удару, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

📢«росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини», – зазначено в повідомленні.

Також варто відзначити, що Повітряні сили ЗСУ в ніч на 18 травня збили всі 13 російських "шахедів", які були запущені ворогом по Україні.