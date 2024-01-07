Урядом звільнено кількох заступників ексміністра Кубракова

18 травня 2024, 12:55

Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, який був відправлений у відставку минулого тижня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнені:

Олександра Костянтинівна Азархіна, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Юрій Юрійович Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Анна Станіславівна Юрченко, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

📅Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Перед цим у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про його звільнення. У пояснювальній записці до проєкту зазначалося, що є потреба створити окреме міністерство, яке б займалося регіональною політикою, через що було запропоновано звільнити Кубракова.