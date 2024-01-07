 Урядом звільнено кількох заступників ексміністра Кубракова. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
18 травня 2024, 12:55

Урядом звільнено кількох заступників ексміністра Кубракова

Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, який був відправлений у відставку минулого тижня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнені:

  • Олександра Костянтинівна Азархіна, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Юрій Юрійович Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
  • Анна Станіславівна Юрченко, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

📅Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Перед цим у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про його звільнення. У пояснювальній записці до проєкту зазначалося, що є потреба створити окреме міністерство, яке б займалося регіональною політикою, через що було запропоновано звільнити Кубракова.

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