Зеленський підписав величезні штрафи для українців

17 травня 2024, 17:25

Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це зазначено на сайті Уряду в п’ятницю, 17 травня.

Зміни передбачають суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Зокрема, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року — від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період дії воєнного стану – від 17 тисяч до 25 500 грн.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 9 травня, а новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня 2024 року, передбачає оновлення даних в ТЦК і для жінок — медиків і фармацевтів, які перебувають на військовому обліку.