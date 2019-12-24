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Общественное мнение
Общество
26 декабря 2019, 12:00

Каждый пятый украинец будет праздновать Рождество дважды

Каждый пятый украинец (21%) праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января. Такие данные социологического опроса сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, четверть украинцев (25%) праздновали Рождество 25 декабря.

"21% будут праздновать Рождество дважды: 25 декабря отпраздновали и 7 января будут праздновать", - сказала она.

По ее словам, будут праздновать Рождество 7 января еще 88% украинцев, поэтому в сумме получается больше 100%.

"Вот такая у нас арифметика", - добавила она.

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