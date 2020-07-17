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Общественное мнение
Экономика / Региональные
17 июля 2020, 09:58

Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців майже 178 млн грн єдиного податку

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що суб’єкти господарювання протягом січня - червня 2020 року сплатили 177,9 млн грн єдиного податку.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 106,2 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 15,1 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники - 56,6 млн гривень.

У порівнянні з показниками за січень - червень 2019-го року надходження єдиного податку збільшились на 13,5 млн грн, або на 8,2 відсотка.

Нагадаємо, всього за січень - червень 2020 року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 1 млрд 635,1млн гривень.

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