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18 августа 2020, 17:00

В Винницкой области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19

В Ярышевском психоневрологическом доме-интернате Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 выявили у младшей медицинской сестры и пяти клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

По словам заместителя главы ОГА Натальи Заболотной, первый случай заболевания COVID-19 в доме-интернате установили 12 августа у младшей медсестры, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

Отмечается, что уже проведено тестирование 41 лицу: контактным сотрудникам и клиентам (6 сотрудников и 35 клиентов учреждения). Также заболевание подтвердилось еще и у 5 клиентов дома-интерната.

"Подопечных учреждения, больных COVID-19, госпитализировали для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 сотрудников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов учреждения", - отметила Заболотная.

Сейчас в доме-интернате ужесточили карантинные меры. Заболевшая сотрудница учреждения находится дома на самоизоляции, состояние ее здоровья удовлетворительное.

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