В Киеве – 1799 случаев COVID-19 за сутки и рекордное число госпитализированных

01 декабря 2020, 12:02

В Киеве коронавирус за минувшие сутки подтвердили еще у 1799 человек. 31 больной умер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирус за период пандемии – 1799 человек. 31 случай – летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 72 277», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии – 148 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева. «Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 317. В Подольском - 235 и в Святошинском районе – 216 случаев», - отметил мэр.