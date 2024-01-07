Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про відставку

05 липня 2024, 13:59

Ріші Сунак оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Політик також зазначив, що йде з посади голови Консервативної партії. Про це повідомляє The Guardian у п'ятницю, 5 червня.

📢«Найближчим часом я зустрінуся з Його Величністю королем, щоб запропонувати країні свою відставку з посади прем'єр-міністра. Перш за все, я хотів би сказати, що мені дуже шкода... Я чув ваш гнів, ваше розчарування. І я беру на себе відповідальність за цю втрату», – заявив Сунак.

Він також зазначив, що залишиться на посаді лідера Консервативної партії до призначення наступника.

Сунак побажав успіху лідеру Лейбористської партії Кіру Стармеру на посаді прем'єр-міністра.

📢«Попри те, що він був моїм політичним опонентом, Кейр Стармер незабаром стане нашим прем'єр-міністром. На цій посаді його успіхи будуть нашими успіхами, і я бажаю йому та його родині всього найкращого. Якими б не були наші розбіжності під час цієї кампанії, він порядна, громадська людина, яку я поважаю», – додав Сунак.

📅Нагадаємо, що за підсумками парламентських виборів 4 липня у Британії зміниться уряд. Лейбористи здобули переконливу більшість у новому складі Палати громад. Наступним очільником британського уряду стане лідер Лейбористської партії Кір Стармер, а прем’єр-міністр Ріші Сунак вже визнав поразку своєї Консервативної партії.