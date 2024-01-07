ЗСУ відійшли з частини Часового Яру на більш вигідні позиції

04 липня 2024, 11:27

Українські війська відійшли з мікрорайону «Канал» у місті Часів Яр на більш вигідні позиції. Про це повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин під час телемарафону у четвер, 4 липня.

📢«Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно. Адже це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш підготовлені позиції», – зазначив Волошин.

Волошин також додав, що ворог продовжує активні бойові дії.

📢«У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, – взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я», – додав він.

За даними речника, протягом минулої доби на напрямку Часового Яру було зафіксовано 238 обстрілів з усіх видів озброєння. Попереднього дня – майже 260, ще раніше – понад 270 обстрілів. Більшість ворожих атак була зосереджена на південній частині міста Часів Яр. Загалом було проведено 34 ворожих штурми.

📢«І за ту добу було знищено 78 окупантів на напрямку, 140 отримали поранення, двох наші військові взяли в полон. Також там було знищено кілька одиниць ворожої техніки: 1 САУ, 1 МТЛБ, дві гаубиці та сім складів з боєприпасами противника», – повідомив Волошин.

📅Раніше повідомлялося, що на Часовоярському напрямку ситуація залишається критично важкою, бої йдуть на межі каналу Сіверський Донець – Донбас.

Відомо також, що російські війська змінили напрямок штурмів на Часів Яр, але ЗСУ успішно стримують натиск і на окремих напрямках посилювали свої позиції.