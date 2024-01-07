Чоловіки намагаються втекти з України великими групами, розцінки «послуги» сягають $20 тисяч

04 липня 2024, 10:58

Останнім часом помітно зросла кількість відчайдушних спроб втечі з України шляхом незаконного перетину державного кордону в напрямку сусідніх держав групами чоловіків. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

📈За такі послуги чоловіки готові платити та платять кримінальним угрупованням та ділкам до 20 тисяч доларів США.

📢«За останній час ми бачимо більш зухвалі спроби злочинних груп доправляти до кордону групами людей. Це може бути десять осіб, 20, 30. Рекордну групу затримували в кількості 47 осіб. Злочинні групи допомагають перемістити їх якомога ближче до кордону. Надалі можуть ділити їх на менші групи», – розповів Демченко.

Він додав, що порушники готові продовжувати збагачувати криміналітет та злочинні групи, платять їм від трьох до 12 тисяч доларів. Після затримання чоловіки розповідали, що платили навіть 18-20 тисяч доларів США.

📅Нагадаємо, 20 червня Андрій Демченко повідомив, що кількість спроб перетину кордону з підробленими документами знизилася вдвічі. А 21 червня рекордна група українців у кількості 47 чоловіків намагалася втекти з України та перетнути кордон на Одещині з Придністров'ям.