Нікополь під російським обстрілом: відомо про сімох поранених людей

04 липня 2024, 12:01

Російські загарбники в черговий раз обстріляли артилерією місто Нікополь, поранивши сім людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в четвер, 4 липня.

📢«Під час артобстрілу постраждали жінка і шестеро чоловіків. Здебільшого, у них осколкові поранення. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу», – зазначив він.

Лисак додав, що інші наслідки атаки ще уточнюються.

📅Нагадаємо, вранці 3 липня російські окупанти атакували Дніпро, завдавши пошкоджень торговому центру. Спочатку було відомо про трьох загиблих і 34 поранених. Згодом кількість жертв зросла до шести, а поранених – до 53.