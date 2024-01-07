 Нікополь під російським обстрілом: відомо про сімох поранених людей. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 липня 2024, 12:01

Нікополь під російським обстрілом: відомо про сімох поранених людей

Російські загарбники в черговий раз обстріляли артилерією місто Нікополь, поранивши сім людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в четвер, 4 липня.

📢«Під час артобстрілу постраждали жінка і шестеро чоловіків. Здебільшого, у них осколкові поранення. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу», – зазначив він.

Лисак додав, що інші наслідки атаки ще уточнюються.

📅Нагадаємо, вранці 3 липня російські окупанти атакували Дніпро, завдавши пошкоджень торговому центру. Спочатку було відомо про трьох загиблих і 34 поранених. Згодом кількість жертв зросла до шести, а поранених – до 53.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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