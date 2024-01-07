 Жителі Ворохти на Івано-Франківщині перекрили дорогу до ТЦК та заблокували їх роботу. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 липня 2024, 17:45

Жителі Ворохти на Івано-Франківщині перекрили дорогу до ТЦК та заблокували їх роботу

У Ворохті, що на Івано-Франківщині, місцеві жителі заблокували дорогу, зупинивши роботу Територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Як повідомляє ТСН, люди скаржаться на те, що через діяльність ТЦК та СП туристи уникають їхнього населеного пункту, побоюючись силової мобілізації.

📢«Місцеві жителі переконані, що саме через працівників територіального центру комплектування до їхнього населеного пункту не їдуть туристи, внаслідок чого селище втрачає доходи і "починає вимирати"», – зазначено у повідомленні.

📅Нагадаємо, 2 липня в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті чоловік, який відверто заявив про небажання служити, порізав собі руки. Військовозобов'язаному, який підлягав мобілізації, надали необхідну допомогу.

Раніше, 24 червня, у Чернівецькій області чоловік намагався задушити співробітника ТЦК ременем безпеки від транспорту, яким його везли.

Джерело: "ТСН"
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