Третій ЗРК «Patriot» від Німеччини вже в Україні

05 липня 2024, 13:42

Третій зенітно-ракетний комплекс «Patriot» з Німеччини прибув в Україну. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі X (колишній Twitter) у п’ятницю, 5 липня.

📢«В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», – зазначив дипломат.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом з іншими союзниками передасть Україні 100 ракет для систем «Patriot». На цей час передано вже 30 ракет.

Також у червні Румунія оголосила про передачу «Patriot» для України.