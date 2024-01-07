 Третій ЗРК «Patriot» від Німеччини вже в Україні. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
05 липня 2024, 13:42

Третій ЗРК «Patriot» від Німеччини вже в Україні

Третій зенітно-ракетний комплекс «Patriot» з Німеччини прибув в Україну. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі X (колишній Twitter) у п’ятницю, 5 липня.

📢«В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», – зазначив дипломат.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом з іншими союзниками передасть Україні 100 ракет для систем «Patriot». На цей час передано вже 30 ракет.

Також у червні Румунія оголосила про передачу «Patriot» для України.

Джерело: "Посол Німеччини в Україні"
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