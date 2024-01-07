 У 2024 році десять народних депутатів не голосували в Раді жодного разу. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
04 липня 2024, 17:15

У 2024 році десять народних депутатів не голосували в Раді жодного разу

У 2024 році десять народних депутатів України жодного разу не взяли участі у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. Про це повідомив Комітет виборців України в четвер, 4 липня.

Серед цих народних обранців наступні:

  • Олександр Дубінський (перебуває в СІЗО);
  • Нестор Шуфрич (наразі під вартою);
  • Олександр Пономарьов (підозрюється у державній зраді);
  • Ярослав Дубневич (перебуває в міжнародному розшуку);
  • Степан Івахів;
  • Анжеліка Лабунська;
  • Анастасія Ляшенко;
  • Ігор Палиця;
  • Федір Христенко;
  • Сергій Шахов.

Про це повідомив Комітет виборців України.

📢«Частина народних депутатів фактично “зникли” зі складу Верховної Ради. При цьому відсутні майже будь-які публічні згадки про причини їхньої відсутності. Не виключено, що голоси цих та інших депутатів могли бути вирішальними під час розгляду окремих законопроєктів, у тому числі й тих, що стосуються оборони», – заявив голова комітету Олексій Кошель.

В останні роки кількість депутатів, які беруть участь у голосуваннях, знизилася. У середньому протягом 2024 року один народний депутат брав участь у 57% голосувань (натискав “за”, “проти” або “утримався”). За аналогічний період 2023 року цей показник становив 60%, а у 2022 році – 71%.

Серед депутатів, які взяли участь у найбільшій кількості голосувань за перше півріччя, були Олександр Бакумов та Георгій Мазурашу зі «Слуги народу». Вони відвідали 99% засідань.

📅Нагадаємо, що 20 червня, після пів року обговорень, Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). А 19 червня депутати підтримали створення військової поліції в Україні у першому читанні.

Джерело: "Комітет виборців України"
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