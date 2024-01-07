У 2024 році десять народних депутатів не голосували в Раді жодного разу

04 липня 2024, 17:15

У 2024 році десять народних депутатів України жодного разу не взяли участі у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. Про це повідомив Комітет виборців України в четвер, 4 липня.

Серед цих народних обранців наступні :

Олександр Дубінський (перебуває в СІЗО);

Нестор Шуфрич (наразі під вартою);

Олександр Пономарьов (підозрюється у державній зраді);

Ярослав Дубневич (перебуває в міжнародному розшуку);

Степан Івахів;

Анжеліка Лабунська;

Анастасія Ляшенко;

Ігор Палиця;

Федір Христенко;

Сергій Шахов.

Про це повідомив Комітет виборців України.

📢«Частина народних депутатів фактично “зникли” зі складу Верховної Ради. При цьому відсутні майже будь-які публічні згадки про причини їхньої відсутності. Не виключено, що голоси цих та інших депутатів могли бути вирішальними під час розгляду окремих законопроєктів, у тому числі й тих, що стосуються оборони», – заявив голова комітету Олексій Кошель.

В останні роки кількість депутатів, які беруть участь у голосуваннях, знизилася. У середньому протягом 2024 року один народний депутат брав участь у 57% голосувань (натискав “за”, “проти” або “утримався”). За аналогічний період 2023 року цей показник становив 60%, а у 2022 році – 71%.

Серед депутатів, які взяли участь у найбільшій кількості голосувань за перше півріччя, були Олександр Бакумов та Георгій Мазурашу зі «Слуги народу». Вони відвідали 99% засідань.

📅Нагадаємо, що 20 червня, після пів року обговорень, Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). А 19 червня депутати підтримали створення військової поліції в Україні у першому читанні.