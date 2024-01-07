 Руська Лозова на Харківщині під ударами КАБів: росіяни вбили жінку. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 липня 2024, 17:35

Руська Лозова на Харківщині під ударами КАБів: росіяни вбили жінку

Російські загарбники скинули чергову керовану авіабомбу на Руську Лозову в Харківській області, внаслідок чого загинула місцева жителька. Про це 4 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

📢«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Харків. Повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких є дитина.

Окупанти щоденно використовують керовані авіабомби для ударів по сходу і півдню України. Лише за попередній тиждень ворог застосував понад 800 КАБів проти України.

Джерело: "Харківська ОВА"
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