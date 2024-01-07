Руська Лозова на Харківщині під ударами КАБів: росіяни вбили жінку

Російські загарбники скинули чергову керовану авіабомбу на Руську Лозову в Харківській області, внаслідок чого загинула місцева жителька. Про це 4 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
📢«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – йдеться в повідомленні.
📅Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Харків. Повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких є дитина.
Окупанти щоденно використовують керовані авіабомби для ударів по сходу і півдню України. Лише за попередній тиждень ворог застосував понад 800 КАБів проти України.