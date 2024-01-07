04 липня 2024, 17:35 Руська Лозова на Харківщині під ударами КАБів: росіяни вбили жінку Російські загарбники скинули чергову керовану авіабомбу на Руську Лозову в Харківській області, внаслідок чого загинула місцева жителька. Про це 4 липня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 📢«Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення», – йдеться в повідомленні. 📅Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли Харків. Повідомлялося про шістьох постраждалих, серед яких є дитина. Окупанти щоденно використовують керовані авіабомби для ударів по сходу і півдню України. Лише за попередній тиждень ворог застосував понад 800 КАБів проти України. Джерело: "Харківська ОВА" irtafax.com