Атака росіян на Полтавщині: загинув працівник «Укргазвидобування»

04 липня 2024, 16:57

Внаслідок російського обстрілу Полтавської області було пошкоджено газову інфраструктуру, загинув працівник АТ «Укргазвидобування». Про це в четвер, 4 липня, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

📢«Учора, 3 липня 2024 року, росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ "Укргазвидобування". Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, трьох працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що 17 червня російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох постраждалих. Згодом стало відомо, що постраждали 12 людей, серед них двоє дітей, але ці дані були не остаточні. Пізніше з'явилося повідомлення про 22 поранених.