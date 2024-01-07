 Атака росіян на Полтавщині: загинув працівник «Укргазвидобування». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 липня 2024, 16:57

Атака росіян на Полтавщині: загинув працівник «Укргазвидобування»

Внаслідок російського обстрілу Полтавської області було пошкоджено газову інфраструктуру, загинув працівник АТ «Укргазвидобування». Про це в четвер, 4 липня, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

📢«Учора, 3 липня 2024 року, росія вдарила по Полтавщині. Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ "Укргазвидобування". Внаслідок атаки, на жаль, загинув 49-річний електромонтер, трьох працівників поранено. Їм надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що 17 червня російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Спочатку повідомлялося про дев'ятьох постраждалих. Згодом стало відомо, що постраждали 12 людей, серед них двоє дітей, але ці дані були не остаточні. Пізніше з'явилося повідомлення про 22 поранених.

Джерело: "Міністерство енергетики України"
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