На Одещині загинув підліток при спробі розібрати російський ударний БпЛА

04 липня 2024, 11:42

В Одеській області стався трагічний інцидент: загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати ворожий ударний БпЛА типу «шахед». Про це 4 липня повідомило видання «Думська», посилаючись на інформацію від поліції.

📢«Експерти, які оглянули місце події, встановили, що хлопець намагався за допомогою молотка та "болгарки" розібрати бойову частину "шахеду". Частини дрона він знайшов у лісосмузі й притяг на подвір'я свого будинку. Після чергового удару пролунав вибух і спалахнула пожежа. Підліток від одержаних травм помер на місці. Його матір, яка в цей момент перебувала у будинку, без зовнішніх пошкоджень госпіталізували у шоковому стані», - розповіли журналісти.

Поліція Одеської області 3 липня повідомила про загибель 15-річного хлопця в Ізмаїльському районі. Юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, і почав його розбирати на подвір’ї. Предмет вибухнув, спричинивши пожежу. Інцидент стався в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.

За фактом загибелі дитини відкрито провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

📅Нагадаємо, вночі 4 липня росія здійснила атаку на шість областей України, використовуючи 22 «шахеди».