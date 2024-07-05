Ситуація щодо російського вторгнення на 05.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.07.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 548580 (+1110) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 8142 (+10) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 15611 (+11) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 14831 (+54) од;
- РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 878 (+0) од;
- літаків / aircraft – 360 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11751 (+57);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2342 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19977 (+54) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2473 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!