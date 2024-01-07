Чиновники з Києва вивозили з України своїх родичів, скориставшись дітьми-сиротами

04 липня 2024, 11:53

Прокуратура розпочала розслідування щодо незаконного виїзду за кордон родичів керівництва Служби у справах дітей після заяви Офісу омбудсмена. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 4 липня.

Кримінальне провадження відкрито на підставі інформації, наданої уповноваженим Верховної Ради з прав людини, щодо незаконного виїзду осіб у березні 2022 року під приводом супроводу дітей-сиріт під час евакуації до Німеччини.

В межах провадження перевірятимуться дані, поширені Офісом омбудсмена, про те, що посадовці Служби у справах дітей та сім'ї Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, зокрема своїх родичів, під виглядом працівників закладів, які супроводжують дітей під час евакуації.

Також буде перевірено інформацію, що жоден із супроводжуючих не повернувся до України після перебування за кордоном.

Досудове розслідування ведеться за статтею про незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон за попередньою змовою групою осіб.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що київські чиновники могли відправити своїх родичів за кордон під виглядом супроводжуючих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

📅Нагадаємо, за даними ДПСУ, останнім часом зросла кількість спроб втечі з України шляхом нелегального перетину державного кордону. Чоловіки готові платити «перевізникам» від трьох до 20 тисяч доларів США.