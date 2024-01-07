Видалено з YouTube канали багатьох російських артистів-пропагандистів – ЗМІ

05 липня 2024, 13:13

YouTube, на вимогу литовської влади, заблокував канали російських артистів, які підтримують вторгнення росії в Україну. До цього списку потрапили шаман, олег газманов, поліна гагаріна, григорій лепс, в’ячеслав манучаров та юлія чичеріна. Про це самі російські артисти-пропагандисти повідомили у соціальних мережах.

Серед заблокованих каналів – «Емпатія Манучі» актора в’ячеслава манучарова, на який було підписано 1,77 мільйона людей. Він брав інтерв'ю у прихильників політики путіна, які виправдовували російське вторгнення. У своєму Instagram манучаров написав, що йому вдалося «протриматися на ворожій платформі» два роки.

📢«На відміну від наших колег, багатьох з яких видалили одразу після початку СВО, нам вдалося протриматися на ворожій платформі понад два роки. Це вже велика перемога, яка забезпечила кілька сотень мільйонів переглядів розмов у парадигмі здорового глузду. На 4 липня 2024 року на каналі було 1,77 млн ​підписників. Проте зрозуміло, що це було питання часу. Свобода слова на західний манер вона сьогодні така. Безапеляційна та авторитарна», - написав манучаров.

📅4 липня Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) звернулася до Google та YouTube із проханням прибрати офіційні акаунти російських артистів, які внесені до санкційного списку Європейського Союзу. Литовське законодавство передбачає, що LRTK може накладати штрафи на юридичних осіб, які порушують міжнародні санкції, у розмірі до 50 тисяч євро або більше, якщо порушення триває.