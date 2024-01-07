Сунак взяв на себе відповідальність за поразку своєї партії на виборах у Британії

05 липня 2024, 12:37

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак визнав поразку своєї Консервативної партії на дострокових парламентських виборах. Про це повідомляє CNN в п'ятницю, 5 липня.

Після оголошення результатів Сунак заявив, що Лейбористська партія перемогла на цих загальних виборах.

📢«Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, якій я віддав всі свої сили», – сказав він.

📢Сунак додав, що має «багато чому повчитися і багато над чим подумати». «І я беру на себе відповідальність за наш програш», – наголосив він.

Офіційний підрахунок голосів вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад, що вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

📊Екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць, що стане одним із найкращих результатів партії в історії.

Вдень 5 липня Кір Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

📅Нагадаємо, 4 липня у Великій Британії відбулося голосування на дострокових виборах у парламент, де британці обирали новий склад Палати представників і визначали, яка політична сила сформує новий уряд.